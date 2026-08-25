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Ракурс
Наслідки російської атаки у Києві 25 серпня, фото: ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено 16-поверхівку (ФОТО)

25 сер 2026, 09:23
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У Голосіївському районі Києва в ніч на сьогодні, 25 серпня, внаслідок падіння уламків БпЛА у 16-поверховому житловому будинку сталося руйнування стін та вибиті вікна на рівні 14 поверху.

Пожежі внаслідок інциденту не виникло. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Голосіївському районі, де уламки ворожого БпЛА влучили в багатоповерхівку, постраждала одна людина. Медики надали допомогу пораненій жінці амбулаторно, — зазначив Кличко.

Джерело: Ракурс


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