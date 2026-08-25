Наслідки російської атаки у Києві 25 серпня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215805-u-kyievi-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-poshkodjeno-16-poverhivku-foto.html

Ракурс

У Голосіївському районі Києва в ніч на сьогодні, 25 серпня, внаслідок падіння уламків БпЛА у 16-поверховому житловому будинку сталося руйнування стін та вибиті вікна на рівні 14 поверху.

Пожежі внаслідок інциденту не виникло. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.