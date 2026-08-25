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Наслідки російської атаки у Києві 25 серпня, фото: ДСНС
У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено 16-поверхівку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215805-u-kyievi-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-poshkodjeno-16-poverhivku-foto.htmlРакурс
У Голосіївському районі Києва в ніч на сьогодні, 25 серпня, внаслідок падіння уламків БпЛА у 16-поверховому житловому будинку сталося руйнування стін та вибиті вікна на рівні 14 поверху.
Пожежі внаслідок інциденту не виникло. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Голосіївському районі, де уламки ворожого БпЛА влучили в багатоповерхівку, постраждала одна людина. Медики надали допомогу пораненій жінці амбулаторно, — зазначив Кличко.