Последствия российской атаки в Киеве 25 августа, фото: ГСЧС

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Ракурс

У Голосіївському районі Києва в ніч на сьогодні, 25 серпня, внаслідок падіння уламків БпЛА у 16-поверховому житловому будинку сталося руйнування стін та вибиті вікна на рівні 14 поверху.

Пожежі внаслідок інциденту не виникло. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.