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Ракурс
Последствия российской атаки в Киеве 25 августа, фото: ГСЧС

В Киеве в результате российской атаки повреждена 16-этажка (ФОТО)

25 авг 2026, 09:23
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У Голосіївському районі Києва в ніч на сьогодні, 25 серпня, внаслідок падіння уламків БпЛА у 16-поверховому житловому будинку сталося руйнування стін та вибиті вікна на рівні 14 поверху.

Пожежі внаслідок інциденту не виникло. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Голосіївському районі, де уламки ворожого БпЛА влучили в багатоповерхівку, постраждала одна людина. Медики надали допомогу пораненій жінці амбулаторно, — зазначив Кличко.

Источник: Ракурс


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