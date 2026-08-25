Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки в Киеве 25 августа, фото: ГСЧС
В Киеве в результате российской атаки повреждена 16-этажка (ФОТО)https://racurs.ua/n215805-v-kieve-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-povrejdena-16-etajka-foto.htmlРакурс
У Голосіївському районі Києва в ніч на сьогодні, 25 серпня, внаслідок падіння уламків БпЛА у 16-поверховому житловому будинку сталося руйнування стін та вибиті вікна на рівні 14 поверху.
Пожежі внаслідок інциденту не виникло. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Голосіївському районі, де уламки ворожого БпЛА влучили в багатоповерхівку, постраждала одна людина. Медики надали допомогу пораненій жінці амбулаторно, — зазначив Кличко.