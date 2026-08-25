Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n215806-dve-rakety-i-150-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-25-avgusta-vozdushnye-sily-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні 25 серпня (з 18.00 24 серпня) атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області та керованою авіаційною ракетою Х-31П із Брянської області РФ, а також 150 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.