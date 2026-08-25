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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Две ракеты и 150 БпЛА атаковали Украину в ночь на 25 августа — воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

25 авг 2026, 09:55
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Російські загарбники в ніч на сьогодні 25 серпня (з 18.00 24 серпня) атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області та керованою авіаційною ракетою Х-31П із Брянської області РФ, а також 150 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, — наголошують у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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