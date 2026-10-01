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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Буханки-кабриолеты — дроны уничтожили российское ноу-хау на Добропольском направлении (ВИДЕО)

1 окт 2026, 23:32
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На Добропільському напрямку дрони прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили «ноу-хау» росіян — «буханки-кабріолети».

Відповідне відео сьогодні, 1 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На фронті з’явилось ноу-хау росіян — «буханки-кабріолети». Без даху особовий склад і боєприпаси в них знищувати ще легше, — наголошують у ДПСУ.

Також на відео показано знищення іншої логістики окупантів та ворожої піхоти.

Источник: Ракурс


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