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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Буханки-кабриолеты — дроны уничтожили российское ноу-хау на Добропольском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216581-buhanki-kabriolety-drony-unichtojili-rossiyskoe-nou-hau-na-dobropolskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Добропільському напрямку дрони прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили «ноу-хау» росіян — «буханки-кабріолети».
Відповідне відео сьогодні, 1 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На фронті з’явилось ноу-хау росіян — «буханки-кабріолети». Без даху особовий склад і боєприпаси в них знищувати ще легше, — наголошують у ДПСУ.
Також на відео показано знищення іншої логістики окупантів та ворожої піхоти.