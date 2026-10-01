Часть российского беспилотника изъяли из здания киевской школы, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n216575-nesdetonirovavshuu-chast-bespilotnika-izyali-iz-zdaniya-shkoly-v-kieve-foto-video.html

Ракурс

У Києві вибухотехніки столичної поліції вилучили нездетоновану бойову частину ударного БпЛА, яким ворог сьогодні, 1 жовтня, вранці атакував будівлю однієї зі шкіл.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Безпілотник «Герань-4» влучив у стіну сходової клітини між другим та третім поверхами навчального закладу у Солом’янському районі. На щастя, обійшлось без постраждалих — учні та адміністрація школи перебували в укритті, — розповіли з поліції.

Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що:

бойова частина вагою близько 50 кг пробила перекриття між поверхами й впала на сходи;

у разі детонації вибух міг спричинити руйнування усіх чотирьох поверхів будівлі.