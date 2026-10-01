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Часть российского беспилотника изъяли из здания киевской школы, фото: Нацполиция

Несдетонировавшую часть беспилотника изъяли из здания школы в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

1 окт 2026, 20:06
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У Києві вибухотехніки столичної поліції вилучили нездетоновану бойову частину ударного БпЛА, яким ворог сьогодні, 1 жовтня, вранці атакував будівлю однієї зі шкіл.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Безпілотник «Герань-4» влучив у стіну сходової клітини між другим та третім поверхами навчального закладу у Солом’янському районі. На щастя, обійшлось без постраждалих — учні та адміністрація школи перебували в укритті, — розповіли з поліції.

Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що:

  • бойова частина вагою близько 50 кг пробила перекриття між поверхами й впала на сходи;
  • у разі детонації вибух міг спричинити руйнування усіх чотирьох поверхів будівлі.

Вибухотехніки столичного главку вилучили боєприпас та транспортували для подальшого знешкодження в умовах полігону, — зазначили в поліції.

Частину російського безпілотника вилучили з будівлі київської школи, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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