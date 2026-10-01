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Капитан Марат Мамбетов погиб в бою 1 октября, фото: Воздушные силы

Украинский пилот погиб в бою на одном из направлений фронта — Воздушные силы

1 окт 2026, 18:16
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У бою, сьогодні, 1 жовтня, загинув український пілот винищувача МіГ-29.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ,

На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив, — розповіли в Повітряних силах.

Загиблий — капітан Марат Мамбетов — був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва».

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху. Йому було 25, — додали в Повітряних силах.

Капітан Марат Мамбетов загинув у бою 1 жовтня, фото: Повітряні сили

Источник: Ракурс


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