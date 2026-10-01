Капитан Марат Мамбетов погиб в бою 1 октября, фото: Воздушные силы

https://racurs.ua/n216572-ukrainskiy-pilot-pogib-v-bou-na-odnom-iz-napravleniy-fronta-vozdushnye-sily.html

Ракурс

У бою, сьогодні, 1 жовтня, загинув український пілот винищувача МіГ-29.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ,

На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив, — розповіли в Повітряних силах.

Загиблий — капітан Марат Мамбетов — був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва».