Исследовательский ядерный реактор ВВР-М в Киевском институте ядерных исследований, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n216568-rossiyane-udarili-bespilotnikom-po-institutu-yadernyh-issledovaniy-v-kieve-gde-est-reaktor.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару безпілотником по території Інституту ядерних досліджень у Києві.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.

За інформацією Інституту ядерних досліджень НАН України, 30 вересня 2026 року о 18.18 (за київським часом) російський БпЛА завдав удару по території Інституту ядерних досліджень, де розташований київський дослідницький реактор (ВВР-М), — вказано в повідомленні.

Зазначається, що пожежу, котра виникла в результаті атаки, було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Триває розслідування та оцінка завданих пошкоджень.

Сам реактор і системи важливі для безпеки не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону (0,16−0,20 мкЗв/год) і не змінювалися, — додали у відомстві.

Зазначається, що з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони з метою зменшення радіаційних ризиків. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем важливих для безпеки.

У Держатомрегулювання наголошують, що в Інституті ядерних досліджень НАН України реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики: