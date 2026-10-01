Запуск баллистической ракеты, скриншот видео

https://racurs.ua/n216574-sostoyalos-pervoe-boevoe-primenenie-ballisticheskoy-rakety-fp-7-zelenskiy-video.html

Ракурс

Здійснено перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7.

Про це сьогодні, 1 жовтня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео нічного запуску ракети.

«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі — виробництво, — зазначив він.

Більше деталей наразі не повідомляється.