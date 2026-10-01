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Ракурс
Запуск балістичної ракети, скріншот відео

Відбулося перше бойове застосування балістичної ракети FP-7 — Зеленський (ВІДЕО)

1 жов 2026, 19:35
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Здійснено перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7.

Про це сьогодні, 1 жовтня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео нічного запуску ракети.

«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі — виробництво, — зазначив він.

Більше деталей наразі не повідомляється.

Джерело: Ракурс


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