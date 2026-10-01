Українські безпілотники знищили низку важливих цілей на Луганщині.

Відповідне відео сьогодні, 1 жовтня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Оператори щодня виконують бойові завдання, застосовуючи сучасні технології для розвідки та вогневого ураження противника, — вказано в описі відео. — Так, на Луганщині виявлено та уражено ЗРК «Бук-М3», радіолокаційну станцію, самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація» і бойову броньовану машину російських окупантів.