Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

На Луганщине СБС уничтожили «Бук-М3», радиолокационную станцию ​​и САУ (ВИДЕО)

1 окт 2026, 18:58
999

Українські безпілотники знищили низку важливих цілей на Луганщині.

Відповідне відео сьогодні, 1 жовтня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Оператори щодня виконують бойові завдання, застосовуючи сучасні технології для розвідки та вогневого ураження противника, — вказано в описі відео. — Так, на Луганщині виявлено та уражено ЗРК «Бук-М3», радіолокаційну станцію, самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація» і бойову броньовану машину російських окупантів.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами дронів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров