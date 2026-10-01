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Уничтожение вражеской техники, скриншот видео
На Луганщине СБС уничтожили «Бук-М3», радиолокационную станцию и САУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216573-na-luganschine-sbs-unichtojili-buk-m3-radiolokacionnuu-stanciu-i-sau-video.htmlРакурс
Українські безпілотники знищили низку важливих цілей на Луганщині.
Відповідне відео сьогодні, 1 жовтня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.
Оператори щодня виконують бойові завдання, застосовуючи сучасні технології для розвідки та вогневого ураження противника, — вказано в описі відео. — Так, на Луганщині виявлено та уражено ЗРК «Бук-М3», радіолокаційну станцію, самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація» і бойову броньовану машину російських окупантів.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами дронів.