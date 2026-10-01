Последствия российского обстрела Славянска 1 октября, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, завдали удару з РСЗВ по місту Слов’янську Донецької області.

Загинув чоловік, ще одного поранено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пошкоджено загалом 34 приватні будинки, на місці атаки виникли пожежі на чотирьох локаціях.

Вогнеборці ліквідували займання двох приватних будинків, гаража та зруйнованих будівельних конструкцій господарських споруд, працюючи під постійною загрозою повторних обстрілів, — зазначили у ДСНС.

Очільник Слов’янської МВА Вадим Лях на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що росіяни сьогодні близько 11.00 завдали три удари по місту з РСЗВ «Смерч».