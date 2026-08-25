Ограбивших военного лиц разоблачили на Волыни, фото: Нацполиция

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На Волині жінка разом зі спільником напали на військовослужбовця та відібрали у нього гроші й банківську картку.

Обох фігурантів невдовзі затримали правоохоронці. Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.

Зазначається, що вчора, 24 серпня, до поліції звернувся 46-річний військовослужбовець, який нині перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів. Чоловік повідомив, що його побили та пограбували.

Як встановили правоохоронці:

незадовго до цього військовослужбовець познайомився з жінкою та домовився зустрітися з нею в парку. Під час зустрічі жінка помітила, що чоловік має при собі значну суму грошей;

вона разом зі спільником напала на чоловіка. Зловмисники завдали йому тілесних ушкоджень, після чого забрали близько 10 тис. грн, 100 євро та банківську картку й втекли;

потерпілого з травмами доставили до лікарні.

Поліцейські провели комплекс першочергових заходів та оперативно встановили осіб, причетних до пограбування, а також місце їхнього перебування. 30-річного чоловіка та жінку затримали. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Далі — їм обиратимуть запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.