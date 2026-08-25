Оккупанты продают военное горючее гражданским на ВОТ Украины. Фото:

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Російські командири торгують військовим майном на ТОТ України та в РФ.

Агенти руху «АТЕШ» зі складу 70-ї мотострілецької дивізії (угруповання російських військ «Дніпро») повідомляють про систематичний збут армійського пального. Офіцери ворога продають паливо цивільним у тилу — окупованих Донецьку, Луганську та російському Ростові-на-Дону. Про це рух опору 25 серпня повідомив у Telegram.

Окупанти продають місцевому населенню пальне за ціною від 300 руб. за літр і вище. І попри виску ціну, населення купує у ворога пальне.

Такі заробітки окремих командирів призводять до нових втрат в лавах російської армії. Підрозділ стикається з гострим дефіцитом палива. Внаслідок цього загарбникам немає чим заправляти автомобілі, бронетехніку й мотоцикли.

Через це росіяни йдуть на штурми пішки. Окупанти в цій дивізії не прикриті бронею, а евакуювати поранених немає як. Через це кількість втрат у підрозділі останнім часом значно збільшилась.

Нагадаємо, в окупованому Криму та частині Херсонської області командування РФ запровадило жорсткі ліміти на заправку мобільних вогневих груп та ППО, які мають прикривати позиції від безпілотників. Екіпажі виїжджають майже на порожньому баку. Якщо ж пальне закінчується у дорозі, то окупанти просто кидають машину та йдуть пішки.