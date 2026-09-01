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Силы обороны поразили комплекс «Новатек-Усть-Луга», фото: ГУР

Поражён комплекс «Новатек-Усть-Луга» в Ленинградской области РФ — ГУР

1 сен 2026, 17:54
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Безпілотники ГУР у взаємодії з Силами оборони України сьогодні, 1 вересня, уразили комплекс «Новатек-Усть-Луґа» у Ленінградській області РФ.

Про це повідомляє прес-служба ГУР.

Уражено ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання — на заводі, що живить злочинну війну проти України, спалахнула масштабна пожежа, — розповіли у ГУР.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео вибухів в районі Санкт-Петербурга.

Источник: Ракурс


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