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Уничтожение вражеского «шахеда», фото: ГПСУ
Реактивный «шахед» на скорости 290 км/час поразили на Черниговщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215959-reaktivnyy-shahed-na-skorosti-290-km-chas-porazili-na-chernigovschine-video.htmlРакурс
У небі над Чернігівщиною прикордонники підрозділу безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону перехопили та знищили реактивний «шахед».
Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зверніть увагу, який потужний у дрона інверсійний слід — ціль летіла на висоті більше 2000 метрів зі швидкістю 290 кілометрів на годину, — наголошують у ДПСУ. — Швидкість — шалена. Ціль — складна.