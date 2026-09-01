У небі над Чернігівщиною прикордонники підрозділу безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону перехопили та знищили реактивний «шахед».

Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зверніть увагу, який потужний у дрона інверсійний слід — ціль летіла на висоті більше 2000 метрів зі швидкістю 290 кілометрів на годину, — наголошують у ДПСУ. — Швидкість — шалена. Ціль — складна.