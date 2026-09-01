Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение вражеского «шахеда», фото: ГПСУ

Реактивный «шахед» на скорости 290 км/час поразили на Черниговщине (ВИДЕО)

1 сен 2026, 19:02
999

У небі над Чернігівщиною прикордонники підрозділу безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону перехопили та знищили реактивний «шахед».

Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зверніть увагу, який потужний у дрона інверсійний слід — ціль летіла на висоті більше 2000 метрів зі швидкістю 290 кілометрів на годину, — наголошують у ДПСУ. — Швидкість — шалена. Ціль — складна.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров