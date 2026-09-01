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Знищення ворожого «шахеда», фото: ДПСУ
Реактивний «шахед» на швидкості 290 км/год. вразили на Чернігівщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215959-reaktyvnyy-shahed-na-shvydkosti-290-km-god-vrazyly-na-chernigivschyni-video.htmlРакурс
У небі над Чернігівщиною прикордонники підрозділу безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону перехопили та знищили реактивний «шахед».
Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зверніть увагу, який потужний у дрона інверсійний слід — ціль летіла на висоті більше 2000 метрів зі швидкістю 290 кілометрів на годину, — наголошують у ДПСУ. — Швидкість — шалена. Ціль — складна.