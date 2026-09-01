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Ракурс
Знищення ворожого «шахеда», фото: ДПСУ

Реактивний «шахед» на швидкості 290 км/год. вразили на Чернігівщині (ВІДЕО)

1 вер 2026, 19:02
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У небі над Чернігівщиною прикордонники підрозділу безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону перехопили та знищили реактивний «шахед».

Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зверніть увагу, який потужний у дрона інверсійний слід — ціль летіла на висоті більше 2000 метрів зі швидкістю 290 кілометрів на годину, — наголошують у ДПСУ. — Швидкість — шалена. Ціль — складна.

Джерело: Ракурс


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