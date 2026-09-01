Последствия российской атаки в Днепре, фото: Борис Филатов

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Ракурс

У Дніпрі після російської атаки на стадіоні однієї зі шкіл утворилася вирва.

Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Діти, які навчалися у групі подовженого дня, на щастя, були в укритті, — зазначив він. — Також є руйнування у приватному секторі. Решту пошкоджень уточнюємо, триває обстеження.

Постраждалих доправили до міських лікарень.