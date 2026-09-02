Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n215972-chetyre-rakety-i-174-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-2-sentyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 вересня (з 18.00 1 вересня) атакували Україну ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог застосував:

дві балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

174 ударні БпЛА типу Shahed (близько половини — реактивні), S8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків російського Орла, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим).

Основними напрямки удару були Одещина та Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — зазначають у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:

три S8000 «Бандероль»;

138 ворожих БпЛА типу Shahed (зокрема і. реактивних), «Гербера» та дронів інших типів.