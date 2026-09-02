Украинский перехватчик сбил «Шахед» с FPV-дронами на крыльях. Фото:

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Ракурс

Російський БпЛА типу «Шахед» із FPV-дронами на крилах зуміли знешкодити українські військові.

Ціль знищив екіпаж «Стаф» батареї перехоплювачів БпЛА зенітного ракетного дивізіону 158-ї окремої механізовнаої бригади. По російському дрону-камікадзе відпрацював український дрон-перехоплювач LITAVR. Про це компанія-виробник F-Drones повідомила у Facebook.

Зазначається, що «Шахеди» з додатковими дронами на борту ускладнюють загрози з повітря. Такий носі може доставляти одразу кілька засобів ураження та створювати додаткові задачі для ППО. Росіяни в ході війни змінюють способи застосування БпЛА, але разом із ними розвиваються й засоби протидії.

У липні компанія F-Drones представила повністю автономну версію дрона LITAVR у зв’язці з системою 3D LARAG. Це програмне забезпечення дозволяє відстежувати процес перехоплення в онлайн-режимі, а команду на ураження цілі можна віддавати з будь-якої точки світу.

Нагадаємо, наземний роботизований комплекс 501-го окремого батальйону морської піхоти під час руху виявив ворожого дрона-«ждуна», якого згодом знищили українські безпілотники.