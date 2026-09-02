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Ракурс
Знищення російського дрона-ждуна, скріншот відео

Дрони ВМС знищили виявленого наземним роботизованим комплексом «ждуна» (ВІДЕО)

2 вер 2026, 15:40
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Наземний роботизований комплекс 501-го окремого батальйону морської піхоти під час руху виявив ворожого дрона-«ждуна», якого згодом знищили українські безпілотники.

Відповідне відео сьогодні, 2 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Під час руху наш НРК виявив ворожий дрон-«ждун». Залишати його позаду — не варіант, тому FPV-шники швидко підхопили ціль і знищили її. Дорогу розчистили — НРК продовжив рух і виконав своє завдання, — вказано в описі відео.

Дрони-ждуни — це ударні FPV-безпілотники, які працюють у режимі дистанційної засідки. Такий дрон таємно приземляється або розміщується на дорозі, у кущах, на деревах чи дахах будівель й активується та злітає для удару, коли в полі зору камери з’являється рухома ціль.

Джерело: Ракурс


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