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Ракурс
Знищення російських загарбників, фото: ДПСУ

Групу рашистів на мотоциклах розбили на Північно-Cлобожанському напрямку (ВІДЕО)

2 вер 2026, 11:36
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На Північно-Cлобожанському напрямку росіяни намагалися використати двоколісний транспорт для швидкого переміщення та маневру, однак розрахунок на мобільність цього разу себе не виправдав.

Відповідне відео сьогодні, 2 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що переміщення рашистів зафіксували оператори підрозділу безпілотних систем PRIME 5-го прикордонного загону.

За підсумками ефективної роботи прикордонників низка ворожих мотоциклів уражена, пересування особового складу противника припинено, — розповіли у ДПСУ. — Можна констатувати: мотоцикли були, швидкість також була, а от пункт у них один.

Джерело: Ракурс


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