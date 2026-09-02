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Знищення російських загарбників, фото: ДПСУ
Групу рашистів на мотоциклах розбили на Північно-Cлобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215974-grupu-rashystiv-na-motocyklah-rozbyly-na-pivnichno-clobojanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Північно-Cлобожанському напрямку росіяни намагалися використати двоколісний транспорт для швидкого переміщення та маневру, однак розрахунок на мобільність цього разу себе не виправдав.
Відповідне відео сьогодні, 2 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що переміщення рашистів зафіксували оператори підрозділу безпілотних систем PRIME 5-го прикордонного загону.
За підсумками ефективної роботи прикордонників низка ворожих мотоциклів уражена, пересування особового складу противника припинено, — розповіли у ДПСУ. — Можна констатувати: мотоцикли були, швидкість також була, а от пункт у них один.