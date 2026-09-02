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Уничтожение российских захватчиков, фото: ГПСУ
Группу рашистов на мотоциклах разбили на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215974-gruppu-rashistov-na-motociklah-razbili-na-severo-slobojanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Північно-Cлобожанському напрямку росіяни намагалися використати двоколісний транспорт для швидкого переміщення та маневру, однак розрахунок на мобільність цього разу себе не виправдав.
Відповідне відео сьогодні, 2 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що переміщення рашистів зафіксували оператори підрозділу безпілотних систем PRIME 5-го прикордонного загону.
За підсумками ефективної роботи прикордонників низка ворожих мотоциклів уражена, пересування особового складу противника припинено, — розповіли у ДПСУ. — Можна констатувати: мотоцикли були, швидкість також була, а от пункт у них один.