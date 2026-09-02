Уничтожение российских захватчиков, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n215974-gruppu-rashistov-na-motociklah-razbili-na-severo-slobojanskom-napravlenii-video.html

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На Північно-Cлобожанському напрямку росіяни намагалися використати двоколісний транспорт для швидкого переміщення та маневру, однак розрахунок на мобільність цього разу себе не виправдав.

Відповідне відео сьогодні, 2 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що переміщення рашистів зафіксували оператори підрозділу безпілотних систем PRIME 5-го прикордонного загону.