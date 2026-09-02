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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, фото: ГПСУ

Группу рашистов на мотоциклах разбили на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

2 сен 2026, 11:36
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На Північно-Cлобожанському напрямку росіяни намагалися використати двоколісний транспорт для швидкого переміщення та маневру, однак розрахунок на мобільність цього разу себе не виправдав.

Відповідне відео сьогодні, 2 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що переміщення рашистів зафіксували оператори підрозділу безпілотних систем PRIME 5-го прикордонного загону.

За підсумками ефективної роботи прикордонників низка ворожих мотоциклів уражена, пересування особового складу противника припинено, — розповіли у ДПСУ. — Можна констатувати: мотоцикли були, швидкість також була, а от пункт у них один.

Источник: Ракурс


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