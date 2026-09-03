Российский дрон ударил по заводу Coca-Cola, фото: RawPixel

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Російські загарбники сьогодні, 3 вересня, вдарили по заводу Coca-Cola на Київщині.

Такі удари по економіці мають за мету виснажити цивільне життя. Про це у своєму вечірньо відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Російські плани по застосуванню зброї направлені саме на терор проти людей і життя. Це спроби виснажити цивільне життя, ударити по економіці, — наголосив Зеленський.

Сьогодні росіяни своїм дроном ударили по заводу Coca-Cola, вже Coca-Cola в них такий ворог, що вони його спалюють своїми «Шахедами». Чіткий російський сигнал Америці — росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство, — додав він.

Зеленський наголосив, що Україна готує операції у відповідь на російський терор:

Де б не ховалися російські злочинці, їх знайдуть, і сьогодні є чергове підтвердження цього факту — підтвердження на території Саратовського регіону.

Ймовірно, Зеленський мав на увазі інцидент у селищі біля міста Енгельса Саратовської області РФ, де невідомий байкер сьогодні важко поранив російського військового, ймовірно командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії ВКС РФ генерал-майора Миколу Варпаховича.