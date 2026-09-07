Корецкий поручил срочно обеспечить надлежащую работу метро в Киеве

Сергей Корецкий, фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

https://racurs.ua/n216082-koreckiy-poruchil-srochno-obespechit-nadlejaschuu-rabotu-metro-v-kieve.html

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Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів термінову нараду з урядовцями та представниками столичної влади через транспортний колапс у Києві та доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену.

Про це прем'єр сьогодні, 7 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Провів термінову нараду з урядовцями та представниками столичної влади через транспортний колапс у Києві, — зазначив він. — Доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих Урядом рішень, щоб люди могли нормально дістатися додому. Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим.

Корецький наголосив, що затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки та комфорту.

Рішення мають виконуватися! Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Чекаю від міської влади оперативної реакції. Безпека та комфорт людей — наш спільний та безумовний пріоритет, — додав він.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що у столиці скорочують тривалість комендантської години. Крім того:

рух Південним мостом під час повітряної тривоги буде дозволений без обмежень. Але з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. При цьому під час повітряної тривоги заїзд на Південний міст з вулиць Саперно-Слобідська та Михайла Бойчука буде закритий;

Дарницький міст, міст Патона, міст Метро, Північний — працюватимуть без змін;

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. Зі зміною організації дорожнього руху (запровадження реверсного руху).

Також запроваджуються правила перевезення пасажирів відкритими ділянками Київського метрополітену під час жовтого та червоного рівня загрози:

під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег);

при червоному рівні загрози зелена гілка курсуватиме між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Славутич» — «Червоний хутір»;

Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього — в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро «Академмістечко» до «Арсенальної».

Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. Також місто вже організувало додатковий автобусний маршрут, який дублює маршрут червоної гілки метро і курсує постійно від станції метро «Палац спорту» через станцію метро «Арсенальна» до метро «Лісова».

Усі ці зміни запроваджуються в Києві з 00.00 10 вересня.