Корректировщика российской ФСБ схватили в Кропивницком. Фото: СБУ

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СБУ затримала агента російської Федеральної служби безпеки в Кропивницькому.

Місцевий безробітний займався коригуванням російських обстрілів. Він наводив удари окупантів по пально-енергетичній інфраструктурі, а також логістичних центрах регіону. Агент об’їжджав на таксі або велосипеді обласний центр та прилеглі райони, щоб відзняти на камеру телефону потенційні «цілі» та прозвітувати куратору з Росії. Про це 9 вересня повідомив пре-центр Служби безпеки України.

Під час затримання у зловмисника вилучили два мисливські ножі. Холодну зброю він носив із собою, щоб у разі викриття чинити опір правоохоронцям.

Також у нього відібрали смартфон, на камеру якого він фіксував зовнішній периметр місцевого інфраструктурного об'єкта. По цьому об'єкту росіяни готували комбінований удар в режимі реального часу.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила «крота» спецслужб РФ у лавах однієї з артилерійських бригад ЗСУ, який наводив ракетно-дронові атаки росіян на суміжні з'єднання Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Після вербування дезертир повернувся з СЗЧ на службу, щоб приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки військових.