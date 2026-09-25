Агент ФСБ готовил ракетный удар по цехам по производству БпЛА на западе Украины. Фото:

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Агент російської ФСБ готував ракетний удар по цехах з виробництва українських БпЛА.

На окупантів працював мешканець Львівської області, який працював на виробництві безпілотних систем на заході України. Ця особа мала навести російську ракетну атаку по цьому об'єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних та розвідувальних БпЛА для ЗСУ. Про це прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Зловмисник намагався «злити» російській спецслужбі геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної «цілі».

Ворожого агента викрили завчасно. Під час обшуків у нього вилучили планшет, який він приховано використовував для отримання і передачі розвідданих, а також для зв’язку із російським куратором. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, агент РФ готував підрив біля однієї з державних установ у центрі Рівного — фігурант заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак. Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку у годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення.