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Последствия российских атак по Киеву 9 сентября, фото: ГСЧС Киева
В Киеве уже 17 пострадавших в результате российских атак — Кличкоhttps://racurs.ua/n216136-v-kieve-uje-17-postradavshih-v-rezultate-rossiyskih-atak-klichko.htmlРакурс
У Києві вже відомо про 17 постраждалих внаслідок російських повітряних атак, серед них двоє дітей.
Про це сьогодні, 9 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, — зазначив Кличко.
У Дніпровському районі внаслідок російського удару по дев’ятиповерхівці сьогодні загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали. Рятувальні роботи на цій локації уже завершені, повідомила сьогодні ввечері прес-служба ДСНС Києва.
Внаслідок російської атаки у цій дев’ятиповерхівці спалахнула пожежа з першого по четвертий поверхи. Вдалося врятувати чотирьох осіб, з них двох дітей.
Рятувальники зрізали аварійні конструкції фасаду будинку та балконів. Наразі роботи на місці події завершені, — розповіли у ДСНС.