Последствия российских атак по Киеву 9 сентября, фото: ГСЧС Киева

https://racurs.ua/n216136-v-kieve-uje-17-postradavshih-v-rezultate-rossiyskih-atak-klichko.html

Ракурс

У Києві вже відомо про 17 постраждалих внаслідок російських повітряних атак, серед них двоє дітей.

Про це сьогодні, 9 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, — зазначив Кличко.

У Дніпровському районі внаслідок російського удару по дев’ятиповерхівці сьогодні загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали. Рятувальні роботи на цій локації уже завершені, повідомила сьогодні ввечері прес-служба ДСНС Києва.

Внаслідок російської атаки у цій дев’ятиповерхівці спалахнула пожежа з першого по четвертий поверхи. Вдалося врятувати чотирьох осіб, з них двох дітей.