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Ракурс
Наслідки російських атак по Києву 9 вересня, фото: ДСНС Києва

У Києві вже 17 постраждалих внаслідок російських атак — Кличко

9 вер 2026, 22:51
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У Києві вже відомо про 17 постраждалих внаслідок російських повітряних атак, серед них двоє дітей.

Про це сьогодні, 9 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, — зазначив Кличко.

У Дніпровському районі внаслідок російського удару по дев’ятиповерхівці сьогодні загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали. Рятувальні роботи на цій локації уже завершені, повідомила сьогодні ввечері прес-служба ДСНС Києва.

Внаслідок російської атаки у цій дев’ятиповерхівці спалахнула пожежа з першого по четвертий поверхи. Вдалося врятувати чотирьох осіб, з них двох дітей.

Рятувальники зрізали аварійні конструкції фасаду будинку та балконів. Наразі роботи на місці події завершені, — розповіли у ДСНС.

Джерело: Ракурс


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