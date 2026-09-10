Башни-близнецы в Нью-Йорке воссоздали с помощью шоу дронов. Фото:

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Вежі-близнюки в Нью-Йорку відтворили за допомогою світлового шоу дронів.

Незвичайне світлове шоу американці влаштували до 25-ї річниці терактів 11 вересня. Таким чином вшанували жертв терактів. Вежі-близнюки відтворили у їхніх реальних розмірах, а кожен безпілотник представляв жертву терактів 11 вересня. Про це пишуть BBC, Telegraph та CBS News.

Світлове шоу отримало «2977 вогнів над гаванню Нью-Йорка». У нічне небо піднялися 2 тис. 977 дронів і спочатку закружляли по спіралі, а потім вишикувалися в обриси зруйнованих веж Світового торгового центру. Інсталяція була створена спільно з художниками, продюсерами та членами спільноти жертв 11 вересня, включаючи родини жертв, тих, хто вижив, та рятувальників.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року терористи угруповання «Аль-Каїда» здійснили наймасштабніший теракт в історії. Бойовики спрямувавши пасажирські літаки на будівлю Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку. Тоді загинули 2 тис. 997 осіб, а трагедія стала наймасштабнішим терористичним актом в історії.

Після цього теракту США розпочали велику війну проти тероризму та напала на Афганістан, щоб захопити лідера «Аль-Каїди» Усаму бен Ладена. Зрештою його ліквідували 2 травня 2011 року під час операції американського спецназу.

Джерела: BBC, Telegraph, CBS News