Рада приняла закон о борьбе с мошенническими колцентрами, фото: GSMinfo

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Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 16 вересня, ухвалила у другому читанні закон «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за створення електронно-комунікаційних шахрайських організованих груп (шахрайських кол-центрів) та залучення до участі в них» (законопроект № 10190).

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Цей закон передбачає удосконалення кримінально-правового механізму протидії діяльності шахрайських кол-центрів шляхом:

запровадження кримінальної відповідальності за їх створення, керівництво ними чи їх структурними частинами, умисну участь у їх діяльності, надання засобів, послуг, інформації або інше умисне сприяння їх створенню чи функціонуванню, а також залучення інших осіб до такої діяльності.

запровадження можливості звільнення від кримінальної відповідальності для рядових учасників (крім організаторів та керівників), якщо вони добровільно повідомили правоохоронні органи про діяльність такої організації та сприяли її розкриттю.

Відповідна стаття 2554 «Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою або участь у ній» з’явиться у Розділі XII Особливої частини Кримінального кодексу.

Ухваленим законом також визначено поняття «електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи» як стійкого об'єднання трьох або більше осіб, попередньо зорганізованих для систематичного заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням засобів електронних комунікацій.