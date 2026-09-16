В Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации детей принудительным способом. Фото:

https://racurs.ua/n216273-detey-prinuditelno-vyvezut-iz-devyati-sel-i-poselkov-doneckoy-oblasti.html

Ракурс

На Донеччині розширили зону обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб.

Дітей у супроводі батьків або законних представників вивозитимуть з населених пунктів Святогірської, Слов’янської та Новодонецької громад. Зокрема, у Святогірській громаді евакуацію проведуть з Адамівки, Глибокої Макатихи, Микільського та Хрестища. Про керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

У Новодонецькій громаді евакуація стосується селища Новодонецького та сіл Іверське, Новосамарське і Шостаківка.

А в Слов’янську дітей вивозитимуть з низки вулиць, провулків та в’їздів. Окремо до переліку включили Суханівку Слов’янської громади.

До робіт залучили місцеві військові адміністрації, поліцію, рятувальників й службу в справах дітей. Людей супроводжуватимуть з моменту виїзду до прибуття в приймальний пункт та подальшого розміщення у більш безпечних регіонах.

Нагадаємо, у серпні в Донецькій ОВА заявляли, що в зоні активних бойових дій на Донеччині, а саме в 19 громадах регіону, проживають близько 11 тис. мирних мешканців. Дітей серед них вже немає. А загалом на підконтрольній Україні території Донецької області наразі мешкають близько 108,4 тис. цивільних. Серед них приблизно 5,5 тис. дітей.