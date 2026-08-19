У зоні активних бойових дій на Донеччині проживають близько 11 тис. цивільних. Фото:

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У зоні активних бойових дій на Донеччині проживають близько 11 тис. мирних мешканців.

Ці цивільні мешкають у 19 громадах регіону. Дітей серед них вже немає. З початку серпня з Донецької області евакуювалися або самостійно виїхали понад 9,4 тис. осіб, з них 740 дітей. Про це заявив представник Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Петлін, передає «Укрінформ».

За його словами, загалом на підконтрольній Україні території Донецької області наразі мешкають близько 108,4 тис. цивільних. Серед них приблизно 5,5 тис. дітей.

Нагадаємо, 5 серпня стало відомо, що примусову евакуацію проведуть із деяких районів Краматорська і частини сіл Краматорської громади Донецької області. В ОВА підписали наказ про обов’язкову евакуацію 525 дітей із 424 родин. Із найбільш небезпечних районів Краматорська вивезуть 326 дітей із 274 родин, з селища Красноторка — 59 дітей із 46 родин, а з селища Біленьке — 140 дітей зі 104 родин.

Джерело: «Укрінформ»