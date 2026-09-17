Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n216306-ukrainskiy-dron-porazil-gruppu-okkupantov-na-pokrovskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Український дрон знищив трьох російських загарбників на Покровському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Трийоблик дня, — зазначив він. — Протягом вересня: 6844 хробаків.

На відео показано момент завдання удару по окупантах, знятий камерою FPV-дрона, а також наслідки влучання.