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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Украинский дрон поразил группу оккупантов на Покровском направлении (ВИДЕО)

17 сен 2026, 22:20
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Український дрон знищив трьох російських загарбників на Покровському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Трийоблик дня, — зазначив він. — Протягом вересня: 6844 хробаків.

На відео показано момент завдання удару по окупантах, знятий камерою FPV-дрона, а також наслідки влучання.

Источник: Ракурс


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