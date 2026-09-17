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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Украинский дрон поразил группу оккупантов на Покровском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216306-ukrainskiy-dron-porazil-gruppu-okkupantov-na-pokrovskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Український дрон знищив трьох російських загарбників на Покровському напрямку.
Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.
Трийоблик дня, — зазначив він. — Протягом вересня: 6844 хробаків.
На відео показано момент завдання удару по окупантах, знятий камерою FPV-дрона, а також наслідки влучання.