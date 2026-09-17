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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Український дрон вразив групу окупантів на Покровському напрямку (ВІДЕО)

17 вер 2026, 22:20
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Український дрон знищив трьох російських загарбників на Покровському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Трийоблик дня, — зазначив він. — Протягом вересня: 6844 хробаків.

На відео показано момент завдання удару по окупантах, знятий камерою FPV-дрона, а також наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


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