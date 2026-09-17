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Знищення російських «Градів», скріншот відео
ДШВ уразили російські «Гради» на трасі Гуляйполе — Пологи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216302-dshv-urazyly-rosiyski-grady-na-trasi-gulyaypole-pology-video.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються використовувати трасу Гуляйполе — Пологи, яка розташована за 15 км від лінії бойового зіткнення на Гуляйпільському напрямку, як логістичну артерію — ля підвезення особового складу, а також переміщення військової техніки.
237-й батальйон безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ вніс корективи у «життя» ворожої логістики. Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці корпусу.
Дронарі знищили два БМ-21 «Град»:
- один — на околицях Гуляйполя, він вже працював майже «з коліс»;
- інший — на трасі під час руху у бік Гуляйполя.
Рух ворога тут — вже небезпечний. Порушення логістики ускладнює наступальні дії противника на Гуляйпільському напрямку, — наголошують у ДШВ.