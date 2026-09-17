Знищення російських «Градів», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216302-dshv-urazyly-rosiyski-grady-na-trasi-gulyaypole-pology-video.html

Ракурс

Російські загарбники намагаються використовувати трасу Гуляйполе — Пологи, яка розташована за 15 км від лінії бойового зіткнення на Гуляйпільському напрямку, як логістичну артерію — ля підвезення особового складу, а також переміщення військової техніки.

237-й батальйон безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ вніс корективи у «життя» ворожої логістики. Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці корпусу.

Дронарі знищили два БМ-21 «Град»:

один — на околицях Гуляйполя, він вже працював майже «з коліс»;

інший — на трасі під час руху у бік Гуляйполя.