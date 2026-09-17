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Ракурс
Знищення російських «Градів», скріншот відео

ДШВ уразили російські «Гради» на трасі Гуляйполе — Пологи (ВІДЕО)

17 вер 2026, 19:59
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Російські загарбники намагаються використовувати трасу Гуляйполе — Пологи, яка розташована за 15 км від лінії бойового зіткнення на Гуляйпільському напрямку, як логістичну артерію — ля підвезення особового складу, а також переміщення військової техніки.

237-й батальйон безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ вніс корективи у «життя» ворожої логістики. Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці корпусу.

Дронарі знищили два БМ-21 «Град»:

  • один — на околицях Гуляйполя, він вже працював майже «з коліс»;
  • інший — на трасі під час руху у бік Гуляйполя.

Рух ворога тут — вже небезпечний. Порушення логістики ускладнює наступальні дії противника на Гуляйпільському напрямку, — наголошують у ДШВ.

Джерело: Ракурс


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