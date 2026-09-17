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Знищена російська військова техніка, фото: facebook.com/93OMBr
150 тис. одиниць російської автотехніки знищено за час війни — Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n216297-150-tys-odynyc-rosiyskoyi-avtotehniky-znyscheno-za-chas-viyny-minoborony.htmlРакурс
Сили оборони України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже понад 150 тис. одиниці автотехніки та автоцистерн противника.
Про це сьогодні, 17 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Для порівняння масштабів: за 10 років війни в Афганістані радянський контингент втратив безповоротно приблизно 13 тисяч одиниць автомобільної техніки, — наголошують у Генштабі.
У Генштабі зазначають, що Сили оборони послідовно руйнують військову логістику противника:
Кожна утилізована вантажівка, кожен знищений паливозаправник — це зірване підвезення боєприпасів, знерухомлена бронетехніка та зірвані наступальні плани окупаційних військ. Далі буде!
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