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Ракурс
Знищена російська військова техніка, фото: facebook.com/93OMBr

150 тис. одиниць російської автотехніки знищено за час війни — Міноборони

17 вер 2026, 16:53
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Сили оборони України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже понад 150 тис. одиниці автотехніки та автоцистерн противника.

Про це сьогодні, 17 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Для порівняння масштабів: за 10 років війни в Афганістані радянський контингент втратив безповоротно приблизно 13 тисяч одиниць автомобільної техніки, — наголошують у Генштабі.

У Генштабі зазначають, що Сили оборони послідовно руйнують військову логістику противника:

Кожна утилізована вантажівка, кожен знищений паливозаправник — це зірване підвезення боєприпасів, знерухомлена бронетехніка та зірвані наступальні плани окупаційних військ. Далі буде!

Джерело: Ракурс


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