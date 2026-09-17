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Ракурс
Уничтоженная российская военная техника, фото: facebook.com/93OMBr

150 тыс. единиц российской автотехники уничтожено за время войны — Минобороны

17 сен 2026, 16:53
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Сили оборони України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже понад 150 тис. одиниці автотехніки та автоцистерн противника.

Про це сьогодні, 17 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Для порівняння масштабів: за 10 років війни в Афганістані радянський контингент втратив безповоротно приблизно 13 тисяч одиниць автомобільної техніки, — наголошують у Генштабі.

У Генштабі зазначають, що Сили оборони послідовно руйнують військову логістику противника:

Кожна утилізована вантажівка, кожен знищений паливозаправник — це зірване підвезення боєприпасів, знерухомлена бронетехніка та зірвані наступальні плани окупаційних військ. Далі буде!

Источник: Ракурс


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