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Уничтоженная российская военная техника, фото: facebook.com/93OMBr
150 тыс. единиц российской автотехники уничтожено за время войны — Минобороныhttps://racurs.ua/n216297-150-tys-edinic-rossiyskoy-avtotehniki-unichtojeno-za-vremya-voyny-minoborony.htmlРакурс
Сили оборони України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже понад 150 тис. одиниці автотехніки та автоцистерн противника.
Про це сьогодні, 17 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Для порівняння масштабів: за 10 років війни в Афганістані радянський контингент втратив безповоротно приблизно 13 тисяч одиниць автомобільної техніки, — наголошують у Генштабі.
У Генштабі зазначають, що Сили оборони послідовно руйнують військову логістику противника:
Кожна утилізована вантажівка, кожен знищений паливозаправник — це зірване підвезення боєприпасів, знерухомлена бронетехніка та зірвані наступальні плани окупаційних військ. Далі буде!