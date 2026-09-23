Россияне сбросили 12 КАБов на Изюм, ранения получили семь человек. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала подвійного удару по місту Ізюм у Харківській області.

Починаючи з 21.30 до 21.50 окупанти застосували вісім керованих авіабомб. Були влучання в районах Верхнього селища та ІОМЗ. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, на деяких місцях ударів виникли пожежі. Також зникло світло. Про це Ізюмська МВА повідомила у Telegram.

А о 22.40 росіяни атакували місту ще чотирма КАБами. Зафіксовано влучання в районі Нафтовик. Також пошкоджені житлові багатоквартирні будинки й виникла пожежа.

Попередньо відомо, що постраждали семеро осіб. Серед постраждалих — 11-річна дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес. Наслідки обстрілів уточнюються, а потерпілим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, російська окупаційна армія у ніч на 22 вересня обстріляла торгівельний центр «Амстор» у Запоріжжі. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа і щонайменше двоє людей отримали поранення.