В Киеве обезвредили боевые части двух баллистических ракет, фото: Нацполиция

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У Солом’янському районі Києва після нічної російської атаки знешкодили бойові частини двох балістичних ракет, вагою близько півтонни кожен.

Обидві впали впритул до житлових будинків. Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба поліції Києва.

Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі, за допомогою спеціальної техніки, спільно із ДСНС дані фрагменти будуть вивезені для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні, — вказано в повідомленні.

У поліції закликають громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів: