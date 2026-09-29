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В Киеве обезвредили боевые части двух баллистических ракет, фото: Нацполиция

Боевые части двух баллистических ракет обезвредили вблизи жилых домов в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

29 сен 2026, 19:20
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У Солом’янському районі Києва після нічної російської атаки знешкодили бойові частини двох балістичних ракет, вагою близько півтонни кожен.

Обидві впали впритул до житлових будинків. Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба поліції Києва.

Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі, за допомогою спеціальної техніки, спільно із ДСНС дані фрагменти будуть вивезені для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні, — вказано в повідомленні.

У поліції закликають громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів:

  • не наближатися до них;
  • не торкатися;
  • негайно повідомляти про знахідку за телефонами 102 або 101.

У Києві знешкодили бойові частини двох балістичних ракет, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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