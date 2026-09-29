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У Києві знешкодили бойові частини двох балістичних ракет, фото: Нацполіція
Бойові частини двох балістичних ракет знешкодили поблизу житлових будинків у Києві (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216519-boyovi-chastyny-dvoh-balistychnyh-raket-zneshkodyly-poblyzu-jytlovyh-budynkiv-u-kyievi-foto-video.htmlРакурс
У Солом’янському районі Києва після нічної російської атаки знешкодили бойові частини двох балістичних ракет, вагою близько півтонни кожен.
Обидві впали впритул до житлових будинків. Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба поліції Києва.
Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі, за допомогою спеціальної техніки, спільно із ДСНС дані фрагменти будуть вивезені для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні, — вказано в повідомленні.
У поліції закликають громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів:
- не наближатися до них;
- не торкатися;
- негайно повідомляти про знахідку за телефонами 102 або 101.