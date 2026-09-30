Последствия российских обстрелов Киева, фото: ГСЧС

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У Києві двоє людей загинули та ще четверо постраждали внаслідок російського обстрілу.

Про це сьогодні, 30 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

З вечора 29 вересня та в ніч на сьогодні внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у чотирьох районах міста: