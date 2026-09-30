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Ракурс
Последствия российских обстрелов Киева, фото: ГСЧС

В Киеве два человека погибли в результате ночных российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)

30 сен 2026, 09:35
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У Києві двоє людей загинули та ще четверо постраждали внаслідок російського обстрілу.

Про це сьогодні, 30 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

З вечора 29 вересня та в ніч на сьогодні внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у чотирьох районах міста:

  • Святошинський район — горів приватний будинок, ще пошкоджені близько 10;
  • Подільський район — ворог поцілив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа покрівлі та будматеріалів на шостому поверсі. Також пожежа та руйнування після атаки рф виникли у складській будівлі. Вогнеборці оперативно ліквідували. Ще за однією адресою сталася пожежа двоповерхового приватного будинку;
  • Голосіївський район — сталося загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача. Пожежу ліквідували;
  • Соломʼянський район — горів травʼяний настил на відкритій території.

Источник: Ракурс


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