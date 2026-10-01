«Новая почта» подверглась кибератаке

«Новая почта» получила DDoS-атаки, фото: SnappyGoat.com

https://racurs.ua/n216570-novaya-pochta-podverglas-kiberatake.html

Ракурс

Нова пошта зазнала DDoS-атаки.

Про це сьогодні. 1 жовтня, вдень повідомила прес-служба компанії.

Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії, — вказано в повідомленні.

У «Новій пошті» запевнили, що ситуація повністю перебуває під контролем:

Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи.

Раніше сьогодні у мережі з’явилися повідомлення, що деякі користувачі не можуть авторизуватися у додатку «Нової пошти» та увійти до свого облікового запису.

DDoS-атака (denial-of-service attack — розподілена атака на відмову в обслуговуванні) — це кібератака з багатьох джерел одночасно, яка перевантажує сайт, сервер чи мережу мільйонами фальшивих запитів, щоб зробити їх недоступними для користувачів.