Последствия российских авиаударов в Харькове 5 октября, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, жовтня, вдень завдали ударів керованими авіабомбами по Слобідському району Харкова.

За попередньою інформацією, п’ятеро людей загинули, ще понад 50 травмовані. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та прес-служба ДСНС.

Загинули троє людей — двоє чоловіків віком 62 роки та 35-річний чоловік. Одна людина загинула безпосередньо в житловому будинку, ще двоє - внаслідок падіння уламків КАБ, — розповів Синєгубов.

Серед постраждалих — троє дітей:

11-річна дівчинка у важкому стані;

15-річний підліток у стані середньої тяжкості;

15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

Двох людей врятували з-під завалів.

Внаслідок атаки є значні руйнування.

Пошкоджено десятки житлових будинків у кількох локаціях, цивільне підприємство, щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж становить майже 15 тисяч квадратних метрів, — зазначив очільник ОВА.

Ліквідація наслідків російської атаки триває.