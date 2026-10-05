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Ракурс
Наслідки російських авіаударів у Харкові 5 жовтня, фото: ДСНС

У Харкові через удари КАБів спалахнули пожежі на загальній площі 15 тис. кв. м — ОВА (ФОТО, ВІДЕО)

5 жов 2026, 19:39
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Російські загарбники сьогодні, жовтня, вдень завдали ударів керованими авіабомбами по Слобідському району Харкова.

За попередньою інформацією, п’ятеро людей загинули, ще понад 50 травмовані. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та прес-служба ДСНС.

Загинули троє людей — двоє чоловіків віком 62 роки та 35-річний чоловік. Одна людина загинула безпосередньо в житловому будинку, ще двоє - внаслідок падіння уламків КАБ, — розповів Синєгубов.

Серед постраждалих — троє дітей:

  • 11-річна дівчинка у важкому стані;
  • 15-річний підліток у стані середньої тяжкості;
  • 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

Двох людей врятували з-під завалів.

Внаслідок атаки є значні руйнування.

Пошкоджено десятки житлових будинків у кількох локаціях, цивільне підприємство, щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж становить майже 15 тисяч квадратних метрів, — зазначив очільник ОВА.

Ліквідація наслідків російської атаки триває.

Джерело: Ракурс


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