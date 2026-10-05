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Наслідки російських авіаударів у Харкові 5 жовтня, фото: ДСНС
У Харкові через удари КАБів спалахнули пожежі на загальній площі 15 тис. кв. м — ОВА (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216629-u-harkovi-cherez-udary-kabiv-spalahnuly-pojeji-na-zagalniy-ploschi-15-tys-kv-m-ova-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, жовтня, вдень завдали ударів керованими авіабомбами по Слобідському району Харкова.
За попередньою інформацією, п’ятеро людей загинули, ще понад 50 травмовані. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та прес-служба ДСНС.
Загинули троє людей — двоє чоловіків віком 62 роки та 35-річний чоловік. Одна людина загинула безпосередньо в житловому будинку, ще двоє - внаслідок падіння уламків КАБ, — розповів Синєгубов.
Серед постраждалих — троє дітей:
- 11-річна дівчинка у важкому стані;
- 15-річний підліток у стані середньої тяжкості;
- 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.
Двох людей врятували з-під завалів.
Внаслідок атаки є значні руйнування.
Пошкоджено десятки житлових будинків у кількох локаціях, цивільне підприємство, щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж становить майже 15 тисяч квадратних метрів, — зазначив очільник ОВА.
Ліквідація наслідків російської атаки триває.