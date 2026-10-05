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Ракурс
Последствия российской атаки в Харькове 5 октября, фото: ГСЧС

В Харькове возросло количество погибших в результате российского авиаудара (ФОТО)

5 окт 2026, 21:58
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У Харкові вже відомо про шістьох загиблих та 59 постраждалих внаслідок російського авіаудару, завданого по Слобідському району міста сьогодні, 5 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Під завалами зруйнованої виробничої будівлі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї загиблої людини, — вказано в повідомленні.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих авіаударів. Рятувальники ліквідовують пожежі, розбирають завали та проводять аварійно-рятувальні роботи.

Наслідки російської атаки у Харкові 5 жовтня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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