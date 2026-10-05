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Последствия российской атаки в Харькове 5 октября, фото: ГСЧС
В Харькове возросло количество погибших в результате российского авиаудара (ФОТО)https://racurs.ua/n216633-v-harkove-vozroslo-kolichestvo-pogibshih-v-rezultate-rossiyskogo-aviaudara-foto.htmlРакурс
У Харкові вже відомо про шістьох загиблих та 59 постраждалих внаслідок російського авіаудару, завданого по Слобідському району міста сьогодні, 5 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Під завалами зруйнованої виробничої будівлі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї загиблої людини, — вказано в повідомленні.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих авіаударів. Рятувальники ліквідовують пожежі, розбирають завали та проводять аварійно-рятувальні роботи.