Хакеры взломали сайт сети супермаркетов «АТБ», скриншот

https://racurs.ua/n216632-hakery-vzlomali-sayt-atb-i-potrebovali-vykup-v-kompanii-prokommentirovali.html

Ракурс

Сайт мережі супермаркетів «АТБ» сьогодні, 5 жовтня, вдень перестав працювати. Натомість на його головній сторінці зʼявилося повідомлення на чорному фоні: «АТБ, ваші дані у нас». Автори повідомлення стверджували, що невідомі хакери отримали дані 7,9 млн клієнтів компанії, паспортні дані 127 тис. працівників, історію 11,4 млн замовлень, контакти й реквізити 50,3 тис. постачальників.

Також на сторінці був таймер зворотного відліку на дві години та вимога сплатити 400 тис. дол. у криптовалюті, інакше зловмисники погрожували опублікувати всі дані у відкритий доступ.

Невдовзі повідомлення зникло, проте саму сторінку з цим написом встиг зберегти архів інтернету: https://web.archive.org/web/20261005120914/https://www.atbmarket.com/

Натомість на сайті з’явилося інше повідомлення — про те, що на сайті ведуться технічні роботи.

Тимчасова заставка на сайті не вплинула на безпеку ваших даних. Сайт повністю контролюється компанією АТБ, а вся інформація надійно захищена, — зазначається в повідомленні, на сторінці мережі «АТБ» в Instagram. — Просимо довіряти тільки офіційним повідомленням компанії.

Зазначається, що наразі сервіси тимчасово не працюють через проведення технічних робіт.

У коментарі виданню «Суспільне» у прес-службі «АТБ» підтвердили, що сталася хакерська атака на сервери компанії.