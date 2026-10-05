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Хакери зламали сайт мережі супермаркетів «АТБ», скріншот
Хакери зламали сайт «АТБ» і вимагали викуп — у компанії прокоментувалиhttps://racurs.ua/ua/n216632-hakery-zlamaly-sayt-atb-i-vymagaly-vykup-u-kompaniyi-prokomentuvaly.htmlРакурс
Сайт мережі супермаркетів «АТБ» сьогодні, 5 жовтня, вдень перестав працювати. Натомість на його головній сторінці зʼявилося повідомлення на чорному фоні: «АТБ, ваші дані у нас». Автори повідомлення стверджували, що невідомі хакери отримали дані 7,9 млн клієнтів компанії, паспортні дані 127 тис. працівників, історію 11,4 млн замовлень, контакти й реквізити 50,3 тис. постачальників.
Також на сторінці був таймер зворотного відліку на дві години та вимога сплатити 400 тис. дол. у криптовалюті, інакше зловмисники погрожували опублікувати всі дані у відкритий доступ.
Невдовзі повідомлення зникло, проте саму сторінку з цим написом встиг зберегти архів інтернету: https://web.archive.org/web/20261005120914/https://www.atbmarket.com/
Натомість на сайті з’явилося інше повідомлення — про те, що на сайті ведуться технічні роботи.
Тимчасова заставка на сайті не вплинула на безпеку ваших даних. Сайт повністю контролюється компанією АТБ, а вся інформація надійно захищена, — зазначається в повідомленні, на сторінці мережі «АТБ» в Instagram. — Просимо довіряти тільки офіційним повідомленням компанії.
Зазначається, що наразі сервіси тимчасово не працюють через проведення технічних робіт.
У коментарі виданню «Суспільне» у прес-службі «АТБ» підтвердили, що сталася хакерська атака на сервери компанії.
Жодні персональні дані не постраждали, оскільки не зберігаються на цих серверах. Найближчим часом усі сервери будуть відновлені. Наразі працюють відповідальні служби, наголосили у прес-службі.