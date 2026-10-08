Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне атаковали Сумы реактивной артиллерией, фото: UAinfo

Россияне ударили по Сумам дальнобойной реактивной артиллерией — погиб человек

8 окт 2026, 15:11
999

Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, вдень вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Сумах.

Одна людина загинула, ще четверо поранені. Про це у своєму Telegmram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Серед постраждалих — двоє дітей. На щастя, попередньо, їхні ушкодження неважкі, — зазначив він. — Поранені двоє дорослих, один із них перебуває у важкому стані.

Росіяни вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури.

За попередньою інформацією, ворог застосував далекобійну реактивну артилерію — по обласному центру випустили чотири снаряди. Усі наслідки атаки з’ясовуються, — розповів Григоров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров