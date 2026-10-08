Росіяни вдарили по Сумах далекобійною реактивною артилерією — загинула людина

Росіяни атакували Суми реактивною артилерією, фото: UAinfo

https://racurs.ua/ua/n216703-rosiyany-vdaryly-po-sumah-dalekobiynou-reaktyvnou-artyleriieu-zagynula-ludyna.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, вдень вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Сумах.

Одна людина загинула, ще четверо поранені. Про це у своєму Telegmram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Серед постраждалих — двоє дітей. На щастя, попередньо, їхні ушкодження неважкі, — зазначив він. — Поранені двоє дорослих, один із них перебуває у важкому стані.

Росіяни вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури.