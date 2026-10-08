Росіяни вдарили по Сумах далекобійною реактивною артилерією — загинула людина

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Росіяни атакували Суми реактивною артилерією, фото: UAinfo
Росіяни вдарили по Сумах далекобійною реактивною артилерією — загинула людинаhttps://racurs.ua/ua/n216703-rosiyany-vdaryly-po-sumah-dalekobiynou-reaktyvnou-artyleriieu-zagynula-ludyna.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, вдень вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Сумах.
Одна людина загинула, ще четверо поранені. Про це у своєму Telegmram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Серед постраждалих — двоє дітей. На щастя, попередньо, їхні ушкодження неважкі, — зазначив він. — Поранені двоє дорослих, один із них перебуває у важкому стані.
Росіяни вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури.
За попередньою інформацією, ворог застосував далекобійну реактивну артилерію — по обласному центру випустили чотири снаряди. Усі наслідки атаки з’ясовуються, — розповів Григоров.