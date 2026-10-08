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Ракурс
Росіяни атакували Суми реактивною артилерією, фото: UAinfo

Росіяни вдарили по Сумах далекобійною реактивною артилерією — загинула людина

8 жов 2026, 15:11
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Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, вдень вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Сумах.

Одна людина загинула, ще четверо поранені. Про це у своєму Telegmram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Серед постраждалих — двоє дітей. На щастя, попередньо, їхні ушкодження неважкі, — зазначив він. — Поранені двоє дорослих, один із них перебуває у важкому стані.

Росіяни вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури.

За попередньою інформацією, ворог застосував далекобійну реактивну артилерію — по обласному центру випустили чотири снаряди. Усі наслідки атаки з’ясовуються, — розповів Григоров.

Джерело: Ракурс


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