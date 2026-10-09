Стив Виткофф и Джаред Кушнер представят украинской делегации новые идеи и предложения по завершению войны. Фото:

https://racurs.ua/n216722-vitkoff-i-kushner-predstavyat-ukraine-novye-predlojeniya-po-zaversheniu-voyny-axios.html

Ракурс

Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер представлять нові пропозиції щодо завершення війни в Україні.

У п’ятницю, 9 жовтня, делегація з України в Маямі зустрінуться з американськими посадовцями. Віткофф та Кушнер хочуть представити «нові ідеї й пропозиції», щоб відновити переговори. Напередодні спецпосланці зустрілися з Трампом, щоб представити нові ідеї для закінчення війни й дізнатися його думку. Про це повідомило видання Axios із посиланням на обізнане джерело.

Зазначається, що на переговори з представниками Києва також запросять представників Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО.

Також, як розповів співрозмовник, Віткофф та Кушнер вже в жовтні можуть відправитися до Москви. Раніше російська сторона по погоджувалася на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі й зернових суднах, що пропонували США.

Усі вони нервують з приводу зими. Це буде важка зима, якщо війна не зупиниться. Тому США намагаються бути посередниками, щоб створити єдину пропозицію, — зазначив він.

Нагадаємо, у вересні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тодішні зустрічі американців з українцями та росіянами були змістовними. Під час переговорів сторони представили нові пропозиції, а щодо деяких питань вперше продемонстрували певну готовність до пошуку спільних рішень. Можливість для відновлення переговорів, як вважав Рубіо, може з’явитися у найближчі тижні.

Джерело: Axios